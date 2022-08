POL-BOR: Heiden - Rennradfahrer stürzen

Legden-Asbeck (ots) - Auf Spirituosen abgesehen hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in Legden-Asbeck. Um an das begehrte Gut zu gelangen, brachen die Täter ein Vorhängeschloss auf und öffneten so den Kühlanhänger. Zu dem Geschehen auf einem Sportgelände am Ahauser Damm kam es zwischen Samstag, 30.07.2022, 19.00 Uhr, und Sonntag, 31.07.2022, 13.15 Uhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. ...

mehr