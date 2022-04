Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ermittlungen der Bundespolizei verhelfen 25-Jähriger zurück zu ihrem Eigentum

Essen (ots)

Am Freitag (8. April) erkannten Bundespolizisten auf einer Videoaufzeichnung einen Tatverdächtigen wieder. Dieser hatte Tags zuvor den Rucksack einer 25-Jährigen mitgenommen.

Am Freitag beanzeigte eine junge Essenerin bei der Bundespolizei in Essen den Diebstahl ihres Rucksacks. Diesen hatte sie am Tag zuvor an einem Bahnsteig im Essener Hauptbahnhof liegen lassen. Die Einsatzkräfte werteten die Videoaufzeichnungen des Essener Hauptbahnhofes aus und konnten so einen polizeibekannten Tatverdächtigen ermitteln, der den zurückgelassenen Rucksack an sich genommen hatte.

Wenige Stunden später erkannten Bundespolizisten den Tatverdächtigen im Hauptbahnhof wieder. Der Essener führte den roten Rucksack noch mit sich. Die Bundespolizisten verhafteten den Mann und brachten ihn zur Wache.

Dort erklärte der 51-Jährige, dass sich weitere Habseligkeiten der Geschädigten in seiner Wohnung befinden würden. Die Bundespolizisten suchten gemeinsam mit dem Essener die Wohnung auf und stellten das Eigentum der 25-Jährigen sicher.

Die elektronischen Geräte, die sich in dem Rucksack der indischen Staatsangehörigen befunden hatten, hatte der Beschuldigte bereits an ein An- und Verkaufsgeschäft weiterverkauft. Hierzu wird die Polizei in Essen die Ermittlungen übernehmen.

Die 25-jährige Essenerin konnte wenig später einen Großteil ihres Eigentums in Empfang nehmen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung und Hehlerei ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell