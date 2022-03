Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: In Gegenverkehr geraten - Zwei Verletzte bei Unfall (Korrektur: Alter der Fahrer)

Recklinghausen (ots)

Im Bereich Am Stadion/Friedrich-Ebert-Straße hat es am frühen Donnerstagabend einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem zwei Männer leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 62-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen gegen 18.05 Uhr Am Stadion Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs als er plötzlich in den Gegenverkehr geriet und gegen ein geparktes Auto stieß. Anschließend fuhr der 62-Jährige weiter auf die Friederich-Ebert-Straße und stieß dort gegen einen 56-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen, der in Richtung Stuckenbusch fuhr. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Es ist nicht auszuschließen, dass der 62-Jährige vor dem Unfall internistische Probleme hatte. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an. Der Sachschaden wird zusammen auf über 31.000 Euro geschätzt. Das Auto des 62-Jährigen wurde zur Beweissicherung abgeschleppt.

Hinweis: In der Ursprungsmeldung wurde das Alter der Fahrer versehentlich vertauscht.

