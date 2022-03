POL-RE: Dorsten: Umhängetasche entrissen

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch, um 07:20 Uhr, erfasste eine unbekannte Autofahrerin an einem Zebrastreifen am Kreisverkehr Horster Straße/Roßheidestraße eine 15-jährige Fahrradfahrerin. Die Autofahrerin kümmerte sich um die 15-Jährige und fragte auch nach, ob alles in Ordnung sei. Dies bestätigte die Jugendliche. Daraufhin setzte die Frau die Fahrt fort. Im weiteren Verlauf wurde die Jugendliche in einem ...

mehr