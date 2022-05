Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Alkoholisierter 31-jähriger beschädigt Eingangsbereich des Polizeireviers

Ludwigsburg (ots)

Ein sichtlich stark alkoholisierter 31-Jähriger begab sich am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr zum Polizeirevier in Sindelfingen. Die Aufforderungen der diensthabenden Beamten, er solle am Folgetag nüchtern das Polizeirevier aufsuchen, um sein Anliegen vorzutragen, erzürnte ihn mutmaßlich so sehr, dass er gegen die Eingangstüre der Dienststelle sowie den Briefkasten schlug. Hierdurch beschädigte er sowohl einen Teil der Türe als auch den Briefkasten derart, dass ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Den Termin am Folgetag nahm er nicht wahr, er muss jedoch nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

