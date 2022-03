POL-GÖ: (114/2022) Frontalzusammenstoß auf der L 554 - Vier Personen schwer verletzt, Straße vermutlich noch mehrere Stunden gesperrt

Göttingen (ots) - Göttingen, Neuer Weg Dienstag, 1. März 2022, gegen 15.00 Uhr GÖTTINGEN (mb) - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Neuen Weg in Göttingen löste am Dienstagnachmittag (01.03.2022) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Personen wurden nicht verletzt. Den Ermittlungen zufolge ist der Brand in einem Appartement im 1. Obergeschoss aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Eine Ausbreitung ...

