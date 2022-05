POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf Hotelparkplatz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Montag zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, mutmaßlich beim Rückwärtsausparken, einen in der Böblinger Straße auf dem Rathausplatz in Holzgerlingen geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben machen können, melden sich beim ...

