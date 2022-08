Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Leichtkraftwagen kommt von Straße ab

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftwagens am Montag, 01.08.2022, in Gescher. Der Fahrer war gegen 07.45 Uhr auf der Kreisstraße 38 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Den Schwerverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. (db)

