Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Kinder alleine unterwegs - Vater verpasst abfahrenden Zug

Neustrelitz, Neubrandenburg (ots)

Am Samstagmittag (11.06.2022) wurden Bundespolizisten um Hilfe gebeten. In einer Regionalbahn von Waren in Richtung Neustrelitz wurden zwei allein reisende Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren festgestellt. Der 45- jährige Vater wollte in Waren/Müritz nur kurz den Zug verlassen, um eine Zigarette zu rauchen. Leider verpasste er rechtzeitig wieder einzusteigen und so fuhren die Geschwister alleine mit dem Gepäck weiter.

Auf dem Bahnhof Neustrelitz nahmen die Beamten des Bundepolizeirevieres Neubrandenburg die beiden Kinder und das mitgeführte Gepäck aus dem Zug und warteten bis zum Eintreffen des Vaters. Dieser hatte sich sofort bei der Bundespolizei gemeldet und freute sich riesig, seine Kinder wieder wohlbehalten in die Arme nehmen zu können.

Gemeinsam setzte die kleine Familie dann ihre Fahrt in Richtung Berlin fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell