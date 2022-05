Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Festnahme im Zug - gesucht per Haftbefehl

Stralsund, Velgast, Rostock (ots)

Gestern Nachmittag (12.05.22) gegen 16:15 Uhr wurde ein Reisender in der Regionalbahn in Richtung Rostock durch Bundespolizisten festgenommen. Der Mann kam den Aufforderungen durch das Gericht Kiel zur Begleichung der offenen Geldstrafe nicht nach, so dass er nun per Haftbefehl gesucht wurde.

Bundespolizisten aus Stralsund kontrollierten den 39-jährigen Deutschen im Zug auf der Strecke von Stralsund nach Rostock, Höhe Velgast. Ein Abgleich mit seinen Personalien über die polizeiliche Datenbank ergab, dass der Rostocker 2020 durch das Landgericht Kiel wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu 1.200 Euro Geldstrafe oder 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe rechtmäßig verurteilt wurde. Bislang kam der Rostocker den Aufforderungen des Gerichtes nicht nach.

In Rücksprache mit seinen Bekannten wurde ihm finanziell ausgeholfen, sodass er die 40 Tage Freiheitsstrafe umging und die Bundespolizeiinspektion Stralsund wieder verlassen konnte.

