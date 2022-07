POL-PDLD: Vorfahrt missachtet, Motorradfahrer verletzt

Landau (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell in der Südpfalz, insbesondere im Raum Bad Bergzabern/Landau zu zahlreichen Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick oder falsche Polizeibeamter handelt. In den meisten bekannt gewordenen Fällen, versuchen die Betrüger an Geld zu kommen, indem sie am Telefon von einem schlimmen, ...

