Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vorläufige Abschlussmeldung

Geldautomatensprengung an der Dufkampstraße

Stadtlohn (ots)

Die polizeiliche Tatortaufnahme ist mit Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle (KTU) des Polizeipräsidiums Münster vor Ort abgeschlossen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Die Wohnungen über dem Schalterraum sind weiterhin bewohnbar. Auch die angrenzenden Geschäftsräume sind nutzbar. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Nach Angaben von Zeugen haben Unbekannte am frühen Montagmorgen einen Geldausgabeautomaten an der Dufkampstraße in Stadtlohn gesprengt. Zwei Täter agierten in dem Gebäude, ein weiterer befand sich in einem Fluchtauto, einem dunklen Wagen. Die Täter flüchteten über die Dufkampstraße in Richtung Gescher.

Umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen laufen, führten bislang jedoch noch nicht zur Identifizierung oder Ergreifung der Täter. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalinspektion 1 in Borken aufzunehmen: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell