Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Stadthalle (30.04./02.05.2022)

Spaichingen (ots)

Zu einem Einbruch in die Stadthalle in der Sallancher Straße ist es im Zeitraum von Samstagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 8 Uhr, gekommen. Unbekannte Täter schlugen ein Oberfenster ein, um in der Stadthalle zu gelangen. Im Inneren traten die Unbekannten eine verschlossene Tür mit brachialer Gewalt ein und erbeuteten aus einem weiteren Raum einen Beamer im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des Sachschadens an Fenster und Türen muss noch geklärt werden. Inwiefern ein Tatzusammenhang zum Einbruch in die Baldenberg-Schule und die Schiller-Schule besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell