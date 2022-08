Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 11:40 Uhr im Bereich des Reinhold-Schick-Platzes in Herrenberg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 34-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr die Horber Straße in Richtung Reinhold-Schick-Platz. Hier musste sie zunächst verkehrsbedingt an der roten Ampel auf dem Geradausfahrstreifen anhalten. Links neben ihr stand zu diesem Zeitpunkt, ebenfalls bei roter Ampel, ein bislang noch unbekannter Lkw mit Anhänger auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Nagolder Straße. Nachdem für beiden die Ampel auf "grün" schaltete, fuhren beide Fahrzeuge an. Hierbei scherte mutmaßlich das Heck des Lkw-Anhängers beim Abbiegevorgang aus und streifte die Fahrerseite des Mercedes. Durch den Streifvorgang entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der bislang noch unbekannte Fahrzeuglenker des Lkw. Zu diesem ist bekannt, dass sowohl der Lkw als auch der Anhänger in grüner Farbe gewesen sein soll. Zudem soll er rote oder orangefarbene Container geladen haben. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

