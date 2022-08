Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Robert-Mayer-Straße

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagmorgen zwischen 03:00 Uhr und 07:50 Uhr in Kornwestheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren eine in der Robert-Mayer-Straße geparkte Sattelzugmaschine der Marke Scania und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Lkw wies deutlich sichtbare Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell