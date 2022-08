Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Darmsheim: Zwei Fahrräder und Stuntscooter in Allgäuer Straße entwendet

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Allgäuer Straße in Darmsheim zwei Fahrräder und einen Stuntscooter, die vor einem Wohnhaus standen und mit Schlössern gesichert waren. Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein rot-schwarz/graues Mountainbike der Marke Ghost vom Typ "Kato Essential" sowie um ein Mountainbike der Marke Canyon vom Typ "Grand Canyon AL 6.9, 2017", bei dem Scooter um einen "Chilli Rocky Stunt Scooter" in der Farbe neochrome. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt rund 1.700 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel.: 07031 20405-0, entgegen.

