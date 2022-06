Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

4.500 Euro Schaden

Bocholt (ots)

Am Montag wurde zwischen 18.00 Uhr und ca. 19.00 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz an der Welfenstraße ein schwarzer Mercedes der C-Klasse an der kompletten rechten Seite beschädigt. Dies gibt der Nutzer des Pkws an, der dort um 18 Uhr einkaufen gegangen sei und den Schaden später am Abend, nachdem er zu einem Bekannten gefahren war, festgestellt habe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

