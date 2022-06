POL-BOR: Bocholt - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gronau-Epe (ots) - Das Tennisturnier auf dem Rasen im englischen Wimbledon steht an. Ob der Einbruch in ein Vereinsheim eines Tennisvereins in Gronau-Epe damit zusammenhängt, ist fraglich. Am Dienstag zwischen 00.00 Uhr und 11.00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen Clubraum an der Gerdingseite. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Flachbildschirmfernsehgerät. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

