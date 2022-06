Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Topf auf Herd vergessen

Familie zur Sicherheit ins Krankenhaus

Ahaus (ots)

Um eine mögliche Rauchgasintoxikation auszuschließen, brachte der Rettungsdienst in der Nacht zum Mittwoch eine Familie ins Krankenhaus. Bei der Essenszubereitung war Öl in einem Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden, das schließlich in Brand geriet. Die Bewohner konnten die Wohnung an der Straße Bernsmannskamp in Ahaus augenscheinlich unverletzt verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Diese rückte mit 18 Einsatzkräften an und bannte die Gefahr. Gebäudeschaden entstand nicht. Dirk Honekamp, Leiter der Feuerwache in Ahaus dazu: "Die Familie hatte glücklicherweise nicht zum Wasser als Löschmittel gegriffen. Das Problem beim Löschen von Fettbränden mit Wasser ist: Das Fett brennt wesentlich heißer als 100 Grad Celsius. Wird Wasser auf die Flammen gegossen, verdampft das Wasser in Sekundenbruchteilen und reißt das brennende Fett mit sich. Es entsteht eine sogenannte "Fettexplosion". Löschdecken sind hier die richtige Wahl!" (db)

