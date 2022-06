Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Täter und Zeugen zerren an Diebesbeute

Diebstahl scheitert

Ahaus (ots)

Geflüchtet sind eine Ladendiebin sowie ein Ladendieb am Dienstag in Ahaus: erst mit, dann ohne Beute. Nachdem sie sich gut eineinhalb Stunden in einem Bekleidungsgeschäft in einem Nahversorgungszentrum an der Coesfelder Straße aufgehalten hatten, wollten sie mit einer prallgefüllten großen Stofftasche das Geschäft ohne irgendetwas zu bezahlen, verlassen. Die akustische Diebstahlsicherung verriet die Täter - die nahmen Reißaus, gefolgt von zwei Zeuginnen. Als die Verfolgerinnen die Tasche auf dem Parkplatz zu greifen bekamen, ließen die Diebe die Beute zurück und rannten weiter in Richtung Adenauerring. Eine weitere Zeugin beobachtete dort das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, einen grauen VW Sharan mit Kennzeichen aus Gelsenkirchen, der parallel zu den Flüchtenden fuhr. Die Diebin wurde wie folgt beschrieben: circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, kräftige Statur, braune Augen, braune zu einem Zopf gebundene Haare, bekleidet mit einer hellen Jeans. Der männliche Begleiter der Frau sieht wie folgt aus: circa 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, normale Statur, schwarzer Ohrstecker mit Kreuzsymbol im rechten Ohr, schwarze kurze Haare, Vollbart. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

