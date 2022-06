Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - WhatsApp-Masche hält an

Heek (ots)

Erst bei der zweiten Kontaktaufnahme durch die Betrüger, und nachdem sie bereits eine vierstellige Eurosumme überwiesen hatte, schöpfte eine Heekerin Verdacht und griff zum Telefon, um die richtige Tochter anzurufen. Wie bereits in der jüngsten Vergangenheit mehrfach berichtet, hatten die Täter auch in Heek mit der WhatsApp-Masche Erfolg. Die angebliche Tochter hatte um Hilfe gebeten - dem wollte sich die Heekerin nicht verschließen und überwies Geld. Doch die Bitte hatten in Wirklichkeit Betrüger geäußert. Zur ersten Kontaktaufnahme war es bereits Ende Mai gekommen. Dieser aktuelle Fall stellt leider keinen Einzelfall dar. Die Masche - eine Variante des bekannten Enkeltricks - funktioniert so: An die Opfer geht zunächst eine Nachricht, dass ein Angehöriger eine neue Handynummer habe. Die nächste Botschaft von der neuen Nummer zielt auf eine Überweisung von Geld - angeblich, weil mit dem neuen Handy das Online-Banking noch nicht wieder möglich sei. Die Polizei warnt davor, auf derartige Forderungen einzugehen. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat ausführliche Informationen zu dieser neuen Masche zusammengestellt. Diese sind abrufbar unter https://polizei.nrw/sites/default/files/2021-06/210617_Praeventionshinweis%20Enkeltrick%20-%20Variante%20WhatsApp.pdf (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell