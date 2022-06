Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Parkplatzrempler an Wessumer Straße

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich ein Unbekannter nach einem Verkehrsunfall in Ahaus am Montagnachmittag. Zwischen 16.00 Uhr und 16.50 Uhr fuhr der Autofahrer gegen einen schwarzen BMW, der auf einem Discounterparkplatz an der Wessumer Straße stand. Beim Verlassen des Geländes habe neben ihm ein hellblauer 1er BMW gestanden. Unklar ist, ob die Fahrerin oder der Fahrer für den Schaden verantwortlich ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

