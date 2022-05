POL-ESW: Pressebericht 06.05.2022 -2

Polizei Eschwege

Lkw streift geparktes Auto im Vorbeifahren; Schaden 3500 Euro

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner hat in Wanfried beim Befahren der Straße "Auf dem Mäuerchen" aus Unachtsamkeit einen Pkw gestreift, der am rechten Fahrbahnrand geparkt stand. Die bei der Kollision entstandenen Sachschäden werden auf 1500 Euro (Lkw) und 2000 Euro (Pkw) beziffert. Der Vorfall geschah am Freitagmorgen gegen 09.20 Uhr.

Polizei Witzenhausen

Tankbetrug; Polizei sucht Zeugen

Heute Morgen haben Unbekannte gegen 08.45 Uhr an der ARAL-Tankstelle in der Walburger Straße in Witzenhausen Dieselkraftstoff im Wert von 112 Euro getankt und sind anschließend mit einem Pkw davongefahren, ohne zu bezahlen. Flüchtig sind zwei Personen in einem silbergrauen Fahrzeug. Eine weitere Beschreibung zu den Personen und dem Fahrzeug liegt aktuell nicht vor. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

