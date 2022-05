Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 06.05.2022

Eschwege (ots)

Parkrempler; Schaden 1200 Euro

Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau hat am Donnerstagmorgen aus Unachtsamkeit beim Ausparken ein geparktes Auto touchiert. Der Unfall geschah gegen 09.35 Uhr im Parkhaus am Stadtbahnhof Eschwege. Während am Auto der Verursacherin der Schaden auf 200 Euro taxiert wurde, beläuft sich der Schaden an dem anderen Fahrzeug laut Unfallbericht auf 1000 Euro. Die Verursacherin wurde im Anschluss gebührenpflichtig verwarnt.

Diebstahl von Pedelec; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Donnerstagnachmittag haben Unbekannte zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr ein grau-rotes E-Bike (Pedelec) der Marke "Conway" (Modell Cairon s 327) geklaut, dass in Eschwege in der Straße "An den Anlagen" mittels Schloss an einem Laternenmast auf dem Gehweg angeschlossen war. Das Rad hat einen Wert von 3500 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der Bundesstraße B 7 zwischen Ifta und Datterode hat ein 37-jähriger Autofahrer aus Treffurt am Freitagmorgen gegen 06.40 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier verendete noch am Unfallort, der Schaden an dem Fahrzeug wird mit 1500 Euro angeben.

Diebstahl aus Baucontainer; Polizei sucht Zeugen

Im Bereich der Baustelle in der Brandenburgstraße von Herleshausen haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 06.45 Uhr einen im Wendehammer der Straße abgestellten Baucontainer gewaltsam aufgebrochen. Geklaut wurde ein Stromaggregat der Marke Pramac im Wert von 685 Euro. Der Sachschaden an der aufgebrochenen Tür des Containers wird mit 50 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Pkw beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersehen; Schaden 9000 Euro.

Ein 66-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau hat am Donnerstagmorgen gegen 07.40 Uhr einen Unfall in Hessisch Lichtenau verursacht. Der Mann übersah in der Landgrafenstraße beim Einfahren in den fließenden Verkehr von einem Parkplatz kommend den bevorrechtigten Pkw eines ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden 24-Jährigen, der auf der Landgrafenstraße in Richtung Leipziger Straße unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision entstanden Sachschäden in Höhe von 5000 Euro am Auto des Verursachers und 4000 Euro am Wagen des 24-Jährigen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen. Der Mann war auf der Bundesstraße B 451 von Hundelshausen in Richtung Witzenhausen unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Reh erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der Pkw des Mannes wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

