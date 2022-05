Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.05.2022

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straßburger Straße in Eschwege hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Grundstückszaun einer Baufirma beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei Eschwege hat wegen des Vorfalls, der sich zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 06.40 Uhr ereignete, Unfallfluchtermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Alleinunfall; Auto prallt gegen Erdwall und kippt zur Seite

Am Mittwochabend ist ein 23-jähriger Autofahrer aus Gießen auf der Landesstraße L 3300 zwischen Weißenborn und Völkershausen ohne weitere Fremdeinwirkung alleine verunfallt. Um kurz nach 21.00 Uhr geriet der 23-Jährige laut Unfallbericht nach einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und gelangte auf den Grünstreifen. Dort prallte der Pkw dann gegen einen an die Fahrbahn angrenzenden Erdwall. Das führte letztlich dazu, dass der Pkw zur Seite kippte und auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Das verunfallte Auto musste später abgeschleppt werden, wegen auslaufender Betriebsstoffe war zudem die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Der 23-jährige Fahrer kam nach einer kurzen ambulanten Versorgung durch die vor Ort befindlichen Rettungskräfte mit einem Schrecken davon. Sachschäden sind noch nicht beziffert.

Wildunfall

Auf der Kreisstraße K 7 zwischen Langenhain und Reichensachsen hat ein 23-jähriger Autofahrer aus Eschwege gestern Abend gegen 22.30 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier lief anschließend davon, der Pkw des Mannes ist mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Gartenhütte aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

In Wanfried haben Unbekannte eine Gartenhütte gewaltsam aufgebrochen. Die Hütte (Blockhaus) befindet sich etwas außerhalb der Stadt in der Feldgemarkung "Am Dietzelsgraben" an einem Hang. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren der Hütte, durchsuchten und durchwühlten das dort vorhandene Mobiliar, klauten allem Anschein nach aber nichts. Der Einbruch ist am Mittwochmittag gegen 12.00 Uhr festgestellt worden, kann aber bis zum 20. April (15.00 Uhr) zurückliegen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Kennzeichen geklaut; Polizei sucht Zeugen

In Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte von einem weißen Renault Kangoo das vordere amtliche Kennzeichen W-SQ 774 geklaut. Die Tat geschah bereits am vergangenen Samstag zwischen 12.50 Uhr und 13.20 Uhr und wurde gestern zur Anzeige gebracht. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Werrastraße. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Trickdiebstahl aus Wohnung; Polizei sucht Zeugen

In Bad Sooden-Allendorf ist eine 87-jährige Rentnerin gestern Nachmittag das Opfer eines Trickdiebstahls geworden. An der Wohnungstür der Frau in der Bismarckstraße (Seniorenwohnheim) klingelte gegen 14.00 Uhr eine weibliche Person und gab sich gegenüber der Seniorin als Mitarbeiterin der "Caritas" aus. Die Unbekannte konnte die Seniorin dazu bewegen, sie in die Wohnung zu lassen und verwickelte die Frau dann in ein Gespräch. Dadurch abgelenkt gelang es in der Zwischenzeit offenbar einer weiteren Person, die Wohnung zu betreten und 150 Euro zu klauen. Die Rentnerin bemerkte den Diebstahl erst später. Die ablenkende Frau, die vorgab von der "Caritas" zu sein, soll ca. 30 Jahre alt und 160 cm groß und schlank gewesen sein. Die Frau soll dunkelblonde, schulterlange Haare gehabt haben, war mit einer weißen Leggins und einem weißen Hemd bekleidet und trug eine FFP2 Maske. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Jacke bei Veranstaltung im Kultur-und Kongresszentrum geklaut; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl einer marineblauen Winterjacke der Marke "MoMimo" mit einem Schlüsselanhänger und -2- Schlüsseln im Wert von 350 Euro. Ereignet hat sich der Diebstahl bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.04./24.04.2022) zwischen 01.00 Uhr und 03.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum in Bad Sooden-Allendorf im Rahmen der dortigen Veranstaltung "Mallorca-Party". Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes am Marktplatz in Großalmerode ist gestern zwischen 12.10 Uhr und 12.55 Uhr ein weißer 5er BMW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt an der Stoßstange worden. Der Schaden beträgt 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Hinweise anderer Verkehrsteilnehmer führten am Mittwochabend dazu, dass die Polizeibeamten aus Hessisch Lichtenau eine Autofahrerin zur Verkehrskontrolle anhielten. Zuvor war der Polizei die auffällige Fahrweise des Fahrzeugs gemeldet worden, u.a. soll der betreffende Pkw in Schlangenlinien und dabei auch über einen Bordstein gefahren sein. Die Beamten konnten den Wagen schließlich gegen 23.10 Uhr in der Spangenberger Straße antreffen und die Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterziehen. Wie sich herausstellte, stand die aus Hessisch Lichtenau stammende 31-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von über 2,00 Promille, so dass im Anschluss noch eine Blutentnahme fällig wurde. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau hat am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr auf der Bundesstraße B 451 ein Reh erfasst, als der Mann von Witzenhausen in Richtung Hundelshausen unterwegs war. Der Schaden am Auto des 25-Jährigen wird mit 3000 Euro angegeben. Das Tier verschwand nach der Kollision in einem Waldstück.

