POL-BOR: Borken-Burlo - Firmenwagen aufgebrochen

Borken (ots)

Zu zwei weiteren Einbrüchen in Firmenwagen ist es am vergangenen Wochenende in Borken-Burlo gekommen. Beide Tatorte liegen am Tulpenweg, in beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Inneren der Fahrzeuge und entwendeten Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Wie berichtet, war es im gleichen Zeitraum zu drei gleichgelagerten Taten gekommen (Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5188452). Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

