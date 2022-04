Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision auf Kreuzung

Bocholt (ots)

Eine Leichtverletze und ein Sachschaden von circa 18.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag in Bocholt gekommen ist. In Richtung Innenstadt befuhr ein 53-Jähriger aus Bocholt gegen 13.15 Uhr die Alfred-Flender-Straße. Aus der untergeordneten Brinkstegge kommend, wollte eine 52-Jährige mit ihrem Auto die Kreuzung queren. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Im Nachgang zum Unfall stellte die Bocholterin fest, dabei Verletzungen erlitten zu haben.

