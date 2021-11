Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 53/Graach

Wittlich (ots)

Am 14.11.2021 gegen 00:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem PKW die B 53 aus Zeltingen-Rachtig kommend in Fahrtrichtung Bernkastel-Kues. Kurz vor der Ortschaft Graach kam sie aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte mehrere Weinstöcke eines Wingerts und kam nach etwa 150 Metern hinter der Leitplanke und einer Strauchreihe zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße musste aufgrund der Bergungsmaßnahmen für ca. 45 Minuten gesperrt werden. Die Feuerwehren von Bernkastel und Kues waren mit 28 Kräften im Einsatz. Ein Funkstreifenwagen der PI Bernkastel-Kues, 1 NAW und ein RTW befanden sich ebenfalls vor Ort.

