POL-PDPS: Zwei Mercedes Sprinter im Industriegebiet aufgebrochen

Pirmasens (ots) - Ein unbekannter Täter stach zwischen Montag, 21:00 Uhr, und Dienstag, 09:30 Uhr, zwei Reifen an einem Mini Cooper platt. Der Wagen war in Höhe Kurt-Schumacher-Straße 7a geparkt. Sachschaden: Circa 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

