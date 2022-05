Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Ein in Kassel wohnhafter 34-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01.15 Uhr mit seinem Auto in der Hollenbachstraße in Fürstenhagen verunfallt. Laut Unfallbericht befuhr der 34-Jährige die Hollenbachstraße und geriet im Bereich einer Kurve (Einmündung "An der Koppe") nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum.

Der 34-Jährige ließ sein stark verunfalltes und nicht mehr fahrbereites Auto zunächst zurück und flüchtete fußläufig, kehrte aber etwa 20 Minuten später wieder an die Unfallstelle zurück. Der Fahrer wandte sich dann an Anwohner mit der Bitte, ein Taxi für ihn zu verständigen. Die zwischenzeitlich verständigten Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau trafen dann an der Unfallstelle auf den verantwortlichen und offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden Fahrer.

Ein Atemalkoholtest war bei dem Mann letztlich nicht möglich, so dass auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem 34-Jährigen durchgeführt wurde.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Fahrer dann aber zunehmend aggressiver und unkontrollierbarer in seinem Gemütszustand, so dass letztlich eine Überstellung des Mannes in das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie erforderlich wurde.

Wegen seiner Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel muss sich der 34-Jährige nun strafrechtlich verantworten. Der Fahrer hat laut Unfallbericht bei dem Vorfall leichte Verletzungen in Form von Hämatomen im Gesicht erlitten, die mutmaßlich auf das Auslösen des Airbags zurückzuführen sind. Der Schaden an dem verunfallten und später abgeschleppten Fahrzeug wird mit 5000 Euro angegeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

