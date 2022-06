Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallauto trägt zur Klärung bei

Gronau (ots)

Am Freitag vergangener Woche kam es in Gronau auf einem Parkplatz in der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Die zunächst unbekannte Verursacherin fuhr weg, ohne sich um den angerichteten Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Eine Videoaufzeichnung des angefahrenen Wagens führte jedoch zu der flüchtigen Fahrerin. Das Elektrofahrzeug eines amerikanischen Herstellers hatte das Umfeld aufgenommen, so auch den Unfallhergang sowie die Fahrerin. Sie habe einen Zettel an dem beschädigten Wagen hinterlassen wollen, gab die Flüchtige später an. Aber auch das hätte nicht gereicht, um sich Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu ersparen. Eine korrekte Option ist es, die Polizei in einem solchen Fall hinzuzuziehen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell