Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstagmittag (24. Mai 2022) gegen kurz vor 12 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Roller die Duisburger Straße in Richtung Bahnhof Uerdingen. Auf Grund einer roten Ampel bildete sich ein Rückstau, an dessen Ende ein 56-jähriger Lkw-Fahrer stand. Der Rollerfahrer leitete eine Notbremsung ein, stürzte auf die Seite und rutschte unter den Lastwagen. Er wurde dabei schwer verletzt und kam für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für den Mann nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Duisburger Straße in beide Richtungen gesperrt. (175)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell