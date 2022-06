POL-BOR: Bocholt - Radfahrer und Pkw stoßen im Kreisverkehr zusammen

Gronau (ots) - Am Montagmorgen schlug ein Drogentest auf Kokain bei einem 43 Jahre alten Autofahrer in Gronau an. Polizisten hatten ihnmit seinem Auto auf der Königstraße angehalten. Bei einem 22 Jahre alten Autofahrer reagierte ein Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC. Beamte hatten den Mann am Montagabend auf der Nienborger Straße in Gronau-Epe kontrolliert. Für beide Männer endete die Fahrt. Die Beamten ...

mehr