POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfälle in Wildeshausen und Ganderkesee +++ Jeweils eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 17. November 2021, wurde jeweils eine Person bei Verkehrsunfällen in Wildeshausen und Ganderkesee leicht verletzt.

In Wildeshausen befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Weißenfels gegen 16:35 Uhr den Kreisverkehr am Westring und beabsichtigte diesen an der Ausfahrt zur Visbeker Straße zu verlassen. Dabei übersah er einen auf dem Radweg befindlichen, 46-jährigen Fahrradfahrer aus Wildeshausen. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden lediglich geringe Sachschäden.

In Ganderkesee befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 21:45 Uhr die Bergedorfer Straße und übersah einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Darüber hinaus wurden zwei Zaunelemente und eine Straßenlaterne beschädigt. Die Sachschäden wurden auf eine Höhe von etwa 24.000 Euro geschätzt.

