POL-LB: Schönaich: Erneuter Zeugenaufruf nach Raub in Antiquitätengeschäft

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag kam es in der Calwer Straße in Fahrtrichtung Darmsheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der die Polizei Sindelfingen noch Zeugen sucht. Ein BMW-Lenker verließ gegen 17.10 Uhr die Bundesstraße 464, die er in Richtung Renningen befahren hatte. Er bog nach links in die Calwer Straße in Richtung Darmsheim ab und musste zunächst ...

