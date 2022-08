Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten in Kornwestheim Gegenstände mit Hakenkreuzen. Am Mittwoch gegen 11:20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Tischtennisplatte sowie eine Sitzgelegenheit auf einem Sportgelände in der Rechbergstraße sowie die Rampe einer Skateranlage in der Bogenstraße Ziel der Schmierereien wurde. Auf allen Gegenständen wurde mehrere Hakenkreuze in unterschiedlichen Größen hinterlassen. Der genaue Tatzeitraum sowie die entstandene Sachschadenshöhe sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

