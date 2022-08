Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Sindelfingen: Unfallflucht auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag gegen 14:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost in Richtung Karlsruhe. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte, beim Fahrstreifenwechsel vom linken der vier Fahrstreifen auf den rechts daneben verlaufenden Fahrsteifen, einen vor ihm fahrenden BMW eines 56-Jährigen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der unbekannte Verursacher weiter. Eine anschließende Nachschau an dem BMW ergab einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, bittet Zeugen sich zu melden.

