POL-LB: Steinheim an der Murr - Kleinbottwar: Roller entwendet

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag kam es zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr im Asperger Weg in Tamm zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten BMW. Der Pkw wurde an der rechten Fahrzeugseite mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Tamm, Tel. 07141 601014, zu melden. ...

