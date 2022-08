Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Exhibitionist unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag wurde ein Passant gegen 13.00 Uhr in der Neckarstraße in Ludwigsburg aufmerksam auf einen Mann, der auf einer Parkbank saß. Da dieser seine Hose heruntergelassen hatte und sein Penis sichtbar war, alarmierte der Zeuge die Polizei. Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg konnten den 41 Jahre alten Tatverdächtigen wie vom Zeugen geschildert auf der Bank sitzend antreffen. Darüber hinaus hantierte er an seinem Glied und gab auf Nachfrage an, aufgrund einer Krankheit eine medizinische Behandlung mit einer Salbe durchführen zu müssen. Der 41-Jährige wurde im Zuge der ersten polizeilichen Maßnahmen wegen einer exhibitionistischen Handlung vorläufig festgenommen und zur Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gebracht, wo die weiteren Ermittlungen geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell