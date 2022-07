POL-KS: Unbekannter mit Schlagstock scheitert bei Raubversuch in Geschäft: Kripo bittet um Hinweise auf Täter

Kassel (ots) - Kassel-Wesertor: Ein Streit zwischen zwei Kunden eines Einkaufsmarktes im "Franzgraben" in Kassel endete am gestrigen Montagabend für einen 37-jährigen Mann mit leichten Schnittverletzungen am Arm und am Kopf. Auch der Angreifer, ein in Kassel wohnender 26-Jähriger, zog sich durch den Einsatz eines Klappmessers und die Auseinandersetzung mit dem ...

mehr