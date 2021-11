Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht in der Schanzstraße

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Am Samstagabend des 13.11.2021 kam es in der Schanzstraße im zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein PKW beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und verursachte dadurch einen Schaden an dessen Außenspiegel. Der andere PKW setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

