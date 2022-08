Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Glasscheibe an Stadtkirche eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 19:00 Uhr und Dienstag 10:00 Uhr wurde am Kirchplatz in Vaihingen an der Enz eine Buntglasscheibe auf der Westseite der evangelischen Stadtkirche mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell