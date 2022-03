POL-VDMZ: Sicher und richtig laden - Polizei berät Autofahrer bei Bau- und Möbelmärkten

Verkehrsdirektion Mainz

Nach dem Einkauf im Möbelhaus alles ins Auto einladen, was eben noch hineinpasst oder im Baumarkt den Anhänger randvoll laden ...

Oft hört man dann im Radio: "Vorsicht auf der Autobahn A ... zwischen ... und ... liegen Gegenstände auf der Fahrbahn." Schlimmer noch ist die Erfahrung, wenn man plötzlich bremsen muss und das eigene Fahrzeug einfach nicht zum Stillstand kommen will, weil es zu schwer ist oder wenn gar lose Gegenstände durchs Auto fliegen.

Gemeinsam mit Verbrauchermärkten in Mainz und Rheinhessen hat die Verkehrsdirektion Wörrstadt eine Kampagne gestartet, um auf diese Gefahren aufmerksam zu machen und Tipps für das richtige Beladen zu geben. Unter dem Motto "Sicher ankommen" berät die Polizei Autofahrer in den kommenden Wochen bei verschiedenen Bau- und Möbelmärkten. Mit dabei ist ein KFZ-Sachverständiger für technische Fragen und es besteht auch die Möglichkeit, sein beladenes Fahrzeug kostenlos wiegen zu lassen. Los geht es am Freitag, den 01.04.2022 zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr in Mainz bei Möbel-Martin in der Barcelona-Allee.

