Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beim Spurwechsel gerammt

A 61-Bingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall beim Spurwechsel kam es am 21.3.2022 gegen 20 Uhr auf der A 61 in Höhe Bingen. Dort schätzte ein 35-jähriger LKW-Fahrer bei der Fahrt in Richtung Ludwigshafen den Abstand zum PKW einer 55-jährigen Frau falsch ein und streifte beim Spurwechsel mit seinem Fahrzeugheck den PKW der 55-Jährigen. Dabei kam die Frau mit ihrem PKW ins Schleudern, prallte noch gegen die Mittelleitplanke und blieb letztendlich entgegen der Fahrtrichtung stehen. Die 55-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde vorsorglich zur Untersuchung in die Uniklinik Mainz verbracht. Der Schaden an ihrem PKW dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Ein nennenswerter Sachschaden am LKW entstand nicht.

