Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Nach Überholmanöver zu früh eingeschert

A 61, Bornheim (ots)

Weil sie etwas zu früh wieder einscherte, kollidierte eine 64-jährige PKW-Fahrerin mit einem LKW. Die Dame wollte am 15.3.2022 gegen 08.09 Uhr auf der A 61 bei Bornheim einen LKW überholen. Als sie fast am LKW vorbei war, zog sie zu früh nach rechts auf den rechten Fahrstreifen und streifte dabei mit dem Heck ihres PKW das Führerhaus des LKW. Am PKW der 64-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro, der Schaden am LKW wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

