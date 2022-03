Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Meldungen über Betrüger im Bereich der Autobahnauffahrten zur A63 und A60

A63, Nieder-Olm (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein möglicher Betrüger im Bereich der Autobahnauffahrt Nieder-Olm gemeldet. Die Person habe ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt und andere Verkehrsteilnehmer angehalten. Wie sich im Verlauf der Ermittlungen herausstellte, habe die Person mit seinem Fahrzeug eine Notsituation vorgetäuscht und um Geld gebettelt. Im Anschluss habe der Mann in Klein-Winternheim und Mainz-Hechtsheim (A60)sein Fahrzeug auf der Fahrbahn postiert und weitere Verkehrsteilnehmer angehalten. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.

