Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall auf der A60 zwischen zwei LKW - Sperrung des Hechtsheimer Tunnels mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen

Heidesheim am Rhein (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei LKW-Fahrern. Hierbei befuhr ein 58-jähriger Mann aus Bischofsheim mit seinem LKW den rechten Fahrstreifen. Kurz hinter der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim musste er auf Grund stockenden Verkehrs seine Geschwindigkeit auf etwa 30-40 km/h drosseln. Im nächsten Moment fuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg aus noch bisher ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden LKW des 58-jährigen. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher so sehr in seinem Führerhaus eingeklemmt, dass er mittels hydraulischen Werkzeugen durch die Feuerwehr befreit werden musste. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurde er in die Universitätsklinik Mainz verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme und der anschließenden Bergung war die A60 in Fahrtrichtung Hessen teils voll gesperrt. Ferner musste der Hechtsheimer Tunnel in Fahrtrichtung Darmstadt gesperrt werden. Hierdurch kam es massiven Verkehrsbeeinträchtigungen und lange Rückstaus auch auf der A63. Gegen 18:40 war die Unfallstelle vollständig geräumt und der Hechtsheimer Tunnel wieder geöffnet.

