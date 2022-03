Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Steinewerfer auf Mainzer Autobahnbrücke

A60, Mainz Weisenau - Alte Mainzer Straße (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 01.03.2022 wurden der Mainzer Polizei gegen 16:21 Uhr zwei Steinewerfer im Bereich Mainz-Weisenau gemeldet. Ein mit zwei Personen besetzter PKW befuhr die A60 in Fahrtrichtung Bingen hinter der Anschlussstelle Mainz-Weisenau. Auf dem Brückenbauwerk "Alte Mainzer Straße" konnten zwei Jugendliche beobachtet werden, welche einen Stein vom Boden aufnahmen und gezielt in Richtung des vorbeifahrenden Fahrzeuges warfen. Das Fahrzeug wurde nur knapp verfehlt. Der Stein war noch im Radkasten hörbar, beschädigte das Fahrzeug jedoch nicht. Die beiden Insassen aus Hochheim (51 und 17 Jahre)kamen mit einem Schrecken davon.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.

