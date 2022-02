Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Gefährliches Überholmanöver auf der Autobahn, Zeugen gesucht

Gau-Bickelheim (ots)

Am Mittwoch, 23.02.2022, gegen 17.00 Uhr ereignete sich auf der A 61, Fahrtrichtung Ludwigshafen, ein gefährliches Überholmanöver, für das die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim dringend Zeugen sucht. Zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim, kurz vor dem Parkplatz Menhir, überholte ein LKW ordnungsgemäß einen anderen LKW. Hinter diesem befanden sich mehrere PKW, die mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand darauf warteten, dass der LKW seinen Überholvorgang abschloss, als sich von hinten ein schwarzer Seat Leon mit Alzeyer Kennzeichen in hohem Tempo auf der linken Fahrspur näherte, dann ohne abzubremsen unvermittelt über die rechte Fahrspur auf den Standstreifen zog und hier mehrere Fahrzeuge (PKW und LKW) überholte. Sodann raste er mit unverminderter Geschwindigkeit wieder auf die linke Fahrspur zwischen zwei, dem überholenden LKW folgenden, PKW und bremste erst im allerletzten Moment so scharf vor dem vorderen PKW ab, dass er diesen beinahe von hinten gerammt hätte. Das Kennzeichen liegt der Polizei vor, gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim sucht nun weitere Zeugen bzw. Geschädigte dieses Vorfalls und bittet um Mitteilung unter der Telefonnummer 06701 - 9190.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell