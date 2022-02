Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 26-Jähriger unter Drogeneinfluss

A 61/Bingen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 26-jährigen PKW-Fahrer Drogeneinfluss fest. Die Streife überprüfte den Mann am 24.2.2022 gegen 12:40 Uhr am Rasthof Nahetal bei Bingen. Bei dem 26-Jährigen zeigten sich bei der Kontrolle Anzeichen auf Drogenkonsum. Zudem wurden noch Konsumgegenstände sichergestellt, an denen sich noch Anhaftungen von Drogen befanden. Der 26-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun ein Strafverfahren, sowie ein Fahrverbot mit Bußgeld.

